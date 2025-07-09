Еще 6 детских площадок обновят в Волоколамском округе

В 2025 году на территории Волоколамского округа обновят шесть детских площадок и одну спортивную. Специалисты приступили к работам в июне. На некоторых объектах уже подготовлено основание под игровые элементы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Две игровые площадки по 450 кв. м каждая заменят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева на улице Школьной (около домов № 14 и 16) и на улице Свободы (около дома № 22) в Волоколамске.

Еще две — площадью 100 и 200 кв. м заменят в Волоколамске на улице Энтузиастов (около домов № 10, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а) и улице Ямской (около домов № 9, 11, 13, 15).

Новую площадку размером 200 кв. м. установят в Волоколамске на улице Панфилова около дома № 24.

Также обновят две площадки — детскую и для воркаута в мкр. села Осташево вблизи домов № 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Работы планируется завершить до конца лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <...> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.