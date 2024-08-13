Еще 5 социально значимых объектов поставили на кадастровый учет в Подмосковье

Управлением Росреестра по Московской области в оперативные сроки поставлены на государственный кадастровый учет 5 социально значимых объектов, расположенных на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Так, в Мытищах на кадастр поставили инвестиционную школу в ЖК «Новое Медведково» на 1 735 учеников и дошкольное образовательное учреждение на 250 воспитанников. Новая 4-этажная современная школа общей площадью более 21 тыс. кв. метров оборудована всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. Предусмотрено четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая. В 3-этажном дошкольном образовательном учреждении общей площадью более 3 500 кв. метров предусмотрены просторные групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, а также необходимые технические и административные помещения. Строительство объектов осуществлялось в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В городском округе Люберцы на территории ЖК «Томилино Парк» — новая трехэтажная школа общей площадью более 12 тыс. кв. метров, рассчитана на 900 учеников. В здании школы оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские, актовый и два спортивных зала, библиотека, столовая, а также кабинеты психолога, логопеда, медицинский блок, помещения охраны и пожарного поста.

В Ленинском городском округе на территории ЖК «Пригород Лесное» — дошкольное образовательное учреждение на 360 воспитанников. Общая площадь трехэтажного здания составляет 4 700 кв. метров и рассчитано на 15 групп дневного пребывания детей в возрасте от двух до семи лет.

В городском округе Красногорск — двухэтажный медицинский центр общей площадью 719 кв. метров по оказанию первичной, в том числе доврачебной и специализированной медико-санитарной помощи.

«Социально значимые объекты являются важными элементами развития социальной инфраструктуры региона. Новые объекты, включая школы и детские дошкольные учреждения, соответствуют всем современным стандартам. В каждом созданы условия для комфортного пребывания и обучения детей. Развитая инфраструктура Московской области позволит гражданам получать образовательные услуги высокого качества, в шаговой доступности от дома. Управление продолжает взаимодействие с правительством Московской области для формирования комфортной среды в интересах граждан и бизнеса», — отметила замруководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.