Еще 3 социально важных объекта в Подмосковье поставили на кадастровый учет

В оперативные сроки Управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставлены две новые школы на 1 325 учеников и воспитательно-образовательный комплекс, расположенные на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Так, в городском округе Мытищи на кадастр поставили новую 3-этажную школу в ЖК «Скандинавский» общей площадью 9 700 кв. м, она рассчитана на 500 учеников.

В общеобразовательном учреждении предусмотрены учебные кабинеты, лаборантские, помещения продленного дня для учеников начальных классов, медицинский блок и библиотека, а также актовый и спортивный залы. На прилегающей территории обустроены спортивные и игровые площадки, а также места для проведения общешкольных мероприятий и отдыха.

В городском округе Домодедово на кадастровый учет поставили новую 4-этажную школу общей площадью более 16 тыс. кв. м, рассчитана на 825 учеников.

В здании размещены учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал на 300 мест с эстрадой и сценическими помещениями, библиотечно-информационный центр, офисная зона для педагогов и администрации, а также административные и служебные помещения. Общеобразовательное учреждение разделено на три блока: блок начальной школы рассчитан на 300 учеников, основной и старшей на 525 учеников. На прилегающей территории расположен стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

В городском округе Красногорск в мкр. Павшинская пойма на учет поставили 4-этажный воспитательно-образовательный комплекс общей площадью более 26 тыс. кв. м, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 1500 мест и детский сад на 200 мест. Этот объект первый в Московской области, где в одно здание интегрировано и школьное, и дошкольное образование.

Детский сад рассчитан на 12-часовое пребывание малышей и общеразвивающую образовательную программу. В нем разместятся спальные комнаты, столовая, медпункт, музыкальный и физкультурный залы. На прилегающей территории для дошкольников предусмотрена отдельная площадка с песочницами, качелями, игровыми комплексами и теневыми навесами.

В блоке начальной школы будут учиться 600 человек, а в основной и старшей — 900. Здесь расположены: учебные кабинеты (80 основных и 33 специализированных), мастерские по обработке ткани, металла и дерева, помещения для групп продленного дня, многофункциональные спортивные залы, библиотека, столовая с пищеблоком, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет. На прилегающей территории школы расположен стадион с беговыми дорожками, игровые и спортивные площадки. В школе, помимо классов, у ребят появится возможность дополнительно заниматься футболом и бальными танцами, здесь будет кружок робототехники и IT-клуб.

Дети смогут пойти в школу и детский сад уже в этом году.

«Активное развитие социальной инфраструктуры в Московской области направлено на создание комфортных условий для граждан и их семей. Поставленные на государственный кадастровый учет общеобразовательные объекты спроектированы и построены с использованием новейших технологий. В преддверии Дня знаний открытие новых детских садов и школ дадут возможность маленьким жителям Подмосковья получить качественное образование в непосредственной близости от дома, делая процесс обучения интересным и увлекательным», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.