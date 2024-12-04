Еще 2 корпуса возводят в новом ЖК в округе Балашиха

В подмосковной Балашихе реализуют ЖК «Пехра». Сейчас рабочие возводят корпуса №8 и 8.1, которые рассчитаны на 1 484 квартиры. Здесь выполняются раскопка котлована и устройство фундамента. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Площадь многосекционного дома № 8 высотой от 15 до 25 этажей составит 88 977 кв. м. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения: кабинет врача общей практики, опорный пункт полиции, мини-маркет.

Дом № 8.1 состоит из одной секции в 9 этажей. Его площадь — 3565 кв. м. Корпус рассчитан на 40 квартир, на первом этаже предусмотрен минимаркет.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в Балашихе на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В шаговой доступности Маланьин пруд, реки Пехорка и Малашка.

В жилом комплексе сейчас построены 8 корпусов на 6 819 квартир, три детских сада, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств, образовательное учреждение. Готовится к открытию детский диагностический центр.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.