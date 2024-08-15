Еще 2 детям‑сиротам вручили жилищные сертификаты в Солнечногорске

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжается в городском округе Солнечногорск. Жилищные сертификаты получили еще 2 ребят по достижении совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С новым этапом жизни их поздравили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и директор МКУ «Мой бизнес» Максим Копытин.

«Вручил государственные жилищные сертификаты двум замечательным ребятам. Эти молодые люди, несмотря на все жизненные трудности, осваивают важные профессии, а теперь еще и получили дополнительную поддержку от государства. Проект по поддержке детей-сирот работает уже несколько лет и финансируется из регионального бюджета по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметил Михальков.

В Солнечногорске есть несколько способов обеспечить жильем детей-сирот. Это покупка готовой квартиры и вручение жилищного сертификата. Второй позволяет приобрести недвижимость в любой локации Подмосковья, и благодаря свободе выбора становится все более востребованным. В 2024 году в округе жилищные сертификаты получили уже 8 человек.

Для защиты от мошенничества денежные средства перечисляются сразу на счета продавцов квартир, и в течение 3 лет ребенок не сможет проводить сделки с этой собственностью.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.