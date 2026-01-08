Эпоха котлованов закончилась: москвичи по-новому покупают жилье

Покупатели в Москве за последние пять лет заметно изменили подход к выбору новостроек и все реже готовы вкладываться в проекты на самой ранней стадии строительства, сообщили РИАМО в компании CORE.XP.

Изменения на первичном рынке

Если в 2021 году почти каждый второй покупатель выбирал квартиру на стадии котлована, ориентируясь на рендеры и обещания застройщика, то к 2025 году структура спроса кардинально изменилась. По данным CORE.XP, в целом за период с 2020 по 2025 год около 31% сделок приходилось на котлован, 33% — на нижние этажи, еще по 18% — на верхние этажи и дома на стадии отделочных работ.

В компании отмечают, что первичный рынок за четыре года прошел путь от безусловной веры в котлован к популярности проектов, где уже виден каркас здания и часть фасадов, а до ввода в эксплуатацию остается 1,5–2 года. При этом сегменты «верхние этажи» и «идет отделка» в сумме по-прежнему дают около 36% сделок, однако внутри них произошла заметная коррекция: доля покупок на стадии возведения верхних этажей сократилась с 28% в 2020 году до 13% в 2025-м, тогда как интерес к объектам на стадии отделки закрепился чуть ниже 20%.

Причины отказа от сделок на стадии котлована

Одной из ключевых причин снижения интереса к котловану стало сокращение ценового бонуса за ранний вход. После перехода девелоперов на эскроу-счета разница в цене между начальной и более поздними стадиями строительства стала менее ощутимой. Кроме того, изменилась и психология покупателей: по оценкам экспертов, сегодня лишь 10–15% клиентов готовы приобретать жилье на самой ранней стадии, тогда как большинство предпочитает видеть реальный объем выполненных работ и степень готовности объекта.

Еще одним фактором стало общее сокращение числа сделок на фоне высокой стоимости ипотеки. В условиях дорогих кредитов покупатели не готовы долго ждать выдачи ключей и все чаще выбирают проекты с более коротким инвестиционным горизонтом.

Формирование новой рыночной нормы

Данные 2025 года, по словам аналитиков, свидетельствуют о формировании новой рыночной нормы. Сейчас около 42% сделок приходится на нижние этажи, 25% — на котлован, 13% — на верхние этажи и еще 20% — на дома на стадии отделки. В CORE.XP прогнозируют, что в ближайшие годы основным драйвером спроса останутся стадии от возведения первых этажей до завершения основного объема строительно-монтажных работ.

«Рынок прошел путь от азартной охоты за котлованами к осознанной стратегии умеренно раннего входа. Современный покупатель хочет видеть реальный прогресс», — отметила директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

Она добавила, что в выигрыше сегодня остаются девелоперы, которые делают ставку не на краткосрочный дисконт, а на долгосрочную ценность проектов — сильную архитектуру, продуманную инженерную составляющую и качественную среду. Именно такие объекты, по оценке экспертов, формируют ядро спроса и будут определять облик Москвы в ближайшие годы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.