Элитная недвижимость Москвы: перспективы рынка в 2025–2026 годах

До конца 2025 года спрос на элитную недвижимость однозначно останется высоким. Цены при этом продолжат расти в рамках 1-2% в месяц в среднем по рынку, рассказала РИАМО управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

Эксперт ожидает в текущем году сокращения предложения и вымывание с рынка наиболее ликвидных вариантов. Это будет обусловлено снижением темпов старта продаж новых проектов — на 2025 год анонсировано о запуске всего 10 новых комплексов, почти в 2 раза меньше прошлого года.

«В ближайшие пару лет ожидаем рост интереса застройщиков к новым локация, например Раменкам и Дорогомилово, где уже начали появляться новые премиальные комплексы — „Бадаевский“, „Vesper Кутузовский“. Связано это с катастрофическим дефицитом площадок под застройку в центральном округе. По этой же причине будет появляться все меньше нового строительства, все проекты в центре так или иначе будут основываться на реконструкции старинных построек», — говорит Земцова.

Цены при этом продолжат расти в рамках 1-2% в месяц в среднем по рынку, отмечает эксперт. С одной стороны, это будет связано с ростом себестоимости строительства для застройщиков. С другой стороны, с более высокой стадией готовности по проектам, стартовавшим в 2023–2024 годах.

«По мере завершения строительства цены традиционно показывают прирост до 50% в сравнении со стартом продаж. Скажется и сокращение предложения в целом по рынку, а даже небольшой дефицит на фоне повышенного спроса — уже повод для застройщиков к поднятию цен», — резюмирует Земцова.