Эксперты рассказали, как решать жилищный вопрос при высоких ставках по ипотеке

Отмена массовой льготной ипотеки год назад привела к снижению спроса на жилье, росту цен и сокращению числа сделок на рынке недвижимости. Эксперты оценили последствия изменений и предложили варианты решения квартирного вопроса в новых условиях, сообщает сайт MK.Ru .

Эксперты отмечают, что больше всего пострадал рынок новостроек. Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев пояснил, что снижение спроса наблюдается во всех сегментах, а на первичном рынке цены по реальным сделкам уже несколько месяцев не растут. Аналитик Алексей Кричевский добавил, что за первое полугодие 2025 года продажи новостроек упали на 28% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена квартиры достигла 9,7 млн рублей.

На рынке загородной недвижимости также наблюдается стагнация. По словам Ольги Магилиной, руководителя департамента загородной недвижимости VSN Group, весной спрос резко упал, а цены на вторичное жилье снизились примерно на 30%. Причиной стали переоценка объектов и завышенные ожидания продавцов.

В условиях высоких ставок все больше людей предпочитают аренду покупке жилья. Кричевский отметил, что разница между ежемесячным платежом по ипотеке и арендой может достигать четырехкратного размера, что делает аренду более выгодной. Советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков считает, что если ситуация с высокими ставками сохранится, накопительный подход к покупке жилья станет нормой.

Семейная ипотека остается единственной льготной программой, но возможные территориальные ограничения могут затруднить ее использование. Эксперты считают, что такие меры создадут дополнительные барьеры для покупателей и не решат проблему доступности жилья.

Для семей, желающих улучшить жилищные условия, эксперты советуют использовать семейную ипотеку, если есть такая возможность, или рассмотреть рассрочку от застройщика. Также рекомендуется тщательно анализировать предложения на рынке и учитывать дополнительные расходы на ремонт и переезд.