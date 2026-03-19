Эксперты рассказали, что такое жилищный сертификат и кому он положен
Государственный жилищный сертификат (ГЖС) - это безвозмездная субсидия от государства на покупку жилья. Ее могут получить определенные категории граждан для улучшения жилищных условий. Кому он положен и как им воспользоваться, РИАМО сообщили эксперты компании-застройщика ЖК «Высокий берег».
Кому положен сертификат в 2026 году
Право на ГЖС имеют граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (не имеющие жилья в собственности или по договору соцнайма, проживающие в помещении меньше учетной нормы площади на человека, в аварийном или непригодном жилье, вынужденные делить жилплощадь с тяжело больным человеком, заболевание которого делает совместное проживание невозможным) и относящиеся к льготным категориям:
- военнослужащие, не участвующие в накопительно-ипотечной системе (НИС), увольняемые или уволенные с военной службы;
- сотрудники правоохранительных органов, увольняемые или уволенные со службы;
- вынужденные переселенцы;
- участники программы переселения соотечественников;
- пострадавшие от радиационных аварий и катастроф;
- молодые ученые.
Какая сумма положена
Сумма рассчитывается по нормативу стоимости 1 м² в регионе с учетом состава семьи. Сертификат действует 7 месяцев и может быть использован на любое жилье в России (кроме ипотеки или доли в квартире). Норматив устанавливает ежеквартально Минстрой России. Минстрой РФ установил норматив средней рыночной стоимости 1 м² жилья по России на I полугодие 2026 г. - 116 427 руб.
Расчетная норма площади: для одного человека - 28 м², для семьи из двух человек - 42 м², для семьи из трех и более человек - по 18 м² на каждого члена семьи.
Пример для семьи из трех человек: 18 м² × 3 = 54 м²; 54 м² × 116 427 ₽ = 6 287 058 ₽. Если жилье дороже - разницу доплачивает владелец сертификата своими или заемными средствами (в том числе ипотекой).
Получение сертификата - пошаговая инструкция
Процесс состоит из трех основных этапов.
Шаг 1. Участие в программе
Подайте документы на участие в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Потребуются:
- заявление (рапорт) об участии с согласием членов семьи на обработку персональных данных;
- выписка о постановке на учет как нуждающегося в жилье;
- справка о продолжительности службы или трудового стажа;
- копия документа на право дополнительной площади (при наличии);
- копии паспортов всех членов семьи.
После проверки орган примет решение об одобрении или отказе.
Шаг 2. Включение в список на получение ГЖС
Получив уведомление об участии, подайте заявление в региональный орган власти или органы местного самоуправления - с 1 января по 15 октября года, предшествующего году выдачи (для 2026 года - до 15 октября 2025 года). После издания приказа о выпуске сертификатов их оформляют и передают в местные органы, после чего можно подавать на получение.
Шаг 3. Получение сертификата
Подготовьте дополнительные документы:
- заявление (рапорт) о выдаче ГЖС;
- документы, удостоверяющие личности;
- справку об отсутствии задолженности по ЖКХ (при наличии помещения к освобождению);
- документы о родстве (свидетельства о браке, рождении, усыновлении и т.д.).
После подачи и проверки вы получите сертификат и сможете выбирать жилье.
Всю процедуру можно пройти через многофункциональный центр: подавайте заявления и документы там же. МФЦ выдаст расписку о приеме, а позже и сам сертификат. Процесс не отличается от стандартного.
Как использовать жилищный сертификат
Срок действия - 7 месяцев. В первые 3 месяца после получения сдайте сертификат в банк для открытия целевого счета и проверки документов. Затем выберите жилье, заключите договор и зарегистрируйте право собственности. Если за 7 месяцев сделка не завершена - сертификат аннулируется, счет закрывается, и для повторного получения придется собирать документы заново. ГЖС - именной документ, его нельзя подарить или передать по наследству (кроме случая смерти владельца - тогда возможна замена по заявлению члена семьи).
В течение 3 месяцев сдайте сертификат в банк - деньги перечислят на счет для оплаты недвижимости. Покупка возможна на первичном или вторичном рынке в субъекте РФ, указанном в сертификате. Основные способы:
- договор купли-продажи;
- договор участия в долевом строительстве (ДДУ);
- договор уступки прав требований по ДДУ.
Жилье оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в сертификате (каждый получает свою долю).
При выборе недвижимости эксперты советуют обратить внимание на квартиры в уже сданных домах. Главное преимущество такого варианта - отсутствие необходимости ждать окончания строительства и ввода здания в эксплуатацию. Это особенно актуально для участников программы, которым нужно срочно решить жилищный вопрос при переезде или расселении. Покупатель может сразу оценить качество жилья, быстро выйти на сделку, получить ключи и прописаться. Кроме того, приобретение готовой квартиры исключает риски недостроя и помогает гарантированно уложиться в ограниченный срок действия сертификата.
Сложности при обращении с жилищным сертификатом
Частые проблемы: просрочка сдачи сертификата в банк (больше 3 месяцев после выдачи - банк не примет, но можно подать на замену); ошибки в данных сертификата (неверные ФИО, паспорт, год рождения и т.д.) - в этом случае нужно лично обратиться в выдавший орган для перевыпуска.
