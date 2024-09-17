Эксперты оценили качество строительства домов и инфраструктуры по реновации

В сентябре 6 тыс. семей в Москве переедут в новое жилье по реновации. Всего для заселения передадут 11 новостроек, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Программа реновации набрала хороший ход — в новые квартиры переедут больше 6 тыс. москвичей», — подчеркнул мэр.

Один ЖК возвели в Электролитном проезде в Нагорном районе. Новостройка на 318 квартир отличается подземной парковкой, застекленными лоджиями и балконами, а также современной отделкой. В доме предусмотрели удобства для маломобильных жителей, а во дворе обустроили спортивные, детские площадки и пространства для отдыха.

Жилой комплекс располагается вблизи метро, а рядом с ним находится все необходимое — магазины, школы, детсады и рестораны.

Всего в Нагорном районе программа реновации включает 53 дома, а новое жилье должны получить 10,6 тыс. человек.

«Реновация, которая на старте вызывала столько дискуссий, стала апробированным механизмом улучшения жилищных условий москвичей и развитием столичных микрорайонов как в исторической застройке, так и в Новой Москве», — сказал председатель комитета по строительству московского отделения Опоры России Олег Филиппов.

Он отметил, что 11 новостроек за один месяц — это тысячи семей, которые получают от города новое жилье и сопутствующую инфраструктуру.

«И это большое достижение столичной администрации и прекрасный пример государственно-частного партнерства», — рассказал эксперт.

По словам архитектора, основателя архитектурной компании «Прогресс» Петра Анурина, обустройство городской среды — отличительная черта гармоничного развития города. Все жилые районы в шаговой доступности нужно обеспечивать всем необходимым.

«Такой подход обеспечивает высокий уровень удовлетворенности жизнью горожан. Фасадные решения жилых зданий также играют немаловажную роль в формировании благоприятной архитектурной атмосферы. Самовольно остекленные балконы и лоджии эту самую атмосферу серьезно „загрязняют“. После таких „улучшений“ фасады домов далеки от того, что задумывали архитекторы», — пояснил Анурин.

Архитектор добавил, что самым лучшим подходом является остекление балконов и лоджий на этапе строительства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе переселения горожан по программе реновации в столице.

«Среди жителей, получивших предложения новых квартир в 2024 году, около 11,2 тыс. уже стали правообладателями. Еще 4,8 тыс. москвичей продолжают осматривать предложенные варианты и оформлять необходимые документы. Наибольшее количество участников программы — более 3,9 тыс. человек — заключили договоры на новое комфортное жилье в Восточном административном округе. На юго-востоке столицы правообладателями новых квартир стали 2,8 тыс. москвичей, на западе — около 2,1 тыс. человек», — отметил Ефимов.