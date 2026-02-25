Эксперт указала на скрытые риски покупки квартир у воды

Жилье с панорамой на водоемы остается желанной целью для многих. Однако проживание у береговой линии связано не только с эстетикой и престижем, но и с повышенными техническими сложностями, о которых зачастую умалчивает реклама. На ключевые аспекты, требующие внимания перед такой покупкой, указала заместитель технического директора проектно-научной компании Сусана Таскаева, пишет АБН24 .

Недвижимость у воды давно считается признаком высокого статуса и комфортной жизни: открывающиеся виды, близость к акватории, чувство свободы и уникальная атмосфера. В последние годы спрос на подобные объекты значительно увеличился — застройщики активно развивают территории вдоль водоемов, обустраивают прибрежные зоны, создают террасы и общественные площадки. Внешний облик таких комплексов впечатляет: современный дизайн, близость к воде, продуманная инфраструктура.

«Уровень рек и водохранилищ меняется в течение года: весной возможны паводки, летом — сильные ливни, зимой — давление льда на береговые конструкции. Вблизи водоемов, как правило, высокий уровень грунтовых вод, который может подниматься в периоды осадков или сезонных колебаний. Все это влияет не только на саму набережную, но и на дома, расположенные рядом. Ключевая ошибка покупателей — смотреть прежде всего на вид из окна и не задавать вопросы о том, как объект спроектирован с инженерной точки зрения. Между тем именно инженерные решения определяют, сохранится ли комфорт жилья через пять-десять лет или появятся серьезные проблемы», — подчеркнула спикер.

В первую очередь, по словам эксперта, необходимо оценить, каким образом выполнено укрепление берега. Качественное берегоукрепление представляет собой не декоративную отделку, а сложную техническую систему, предназначенную для долговременного противостояния водной эрозии, изменению уровня и размыванию почвы. Если при создании проекта во главу угла ставилась внешняя привлекательность, а не точные расчеты, недостатки могут обнаружиться в короткие сроки.

Как показывает опыт, в ряде жилых комплексов у небольших рек после интенсивных осадков происходило размывание грунта, причиной чему служила неэффективная система дренажа. Надежная набережная — это всегда результат грамотной инженерной работы: укрепленного берега, хорошо продуманного отвода осадков и талых вод, а также соблюдения достаточного расстояния между жилыми корпусами и кромкой воды. Единого безопасного норматива по расстоянию не существует: оно определяется на основе гидрологических изысканий, оценок возможного подъема воды и особенностей грунта.

