Эксперт спрогнозировал, как отмена льготной ипотеки повлияет на рынок в 2024 г

Эксперт: цены на квартиры после отмены льготной ипотеки не изменятся в 2024 г

Окончание программы ипотеки с господдержкой повлияет на рынок недвижимости, но не в 2024 году. Стоимость квартир, если говорить не об отдельных случаях, а о средних показателях, существенно не изменится, рассказал РИАМО президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Срок действия ипотеки с господдержкой истекает 1 июля. По словам эксперта, это был масштабный и удачный проект, который смог решить несколько задач. Мера оказала серьезную поддержку строительной отрасли в период пандемии, позволила получить жилье десяткам тысяч семей. Такого массового улучшения жилищных условий не было за всю новейшую историю страны.

«В 2023 году в эксплуатацию введено 4070 домов общей площадью 37 млн квадратных метров. Значительная часть из них реализована благодаря программам льготной ипотеки», — подчеркнул Кулаков.

Он добавил, что Банк России не без оснований счел, что столь активный приток денег в экономику влияет на уровень инфляции и решил ужесточить требования к заемщикам. Уже в 2024 году можно было заметить существенное снижение ипотечного кредитования. Если в сентябре 2023 года было заключено 238 тысяч ипотечных кредитов, то в марте 2024 года — только 117 тысяч.

«Какое влияние окажет на рынок недвижимости окончание программы ипотеки с господдержкой? Прогнозирую, что никаких резких изменений до конца года мы не увидим. Стоимость квартир, если говорить не об отдельных случаях, а о средних показателях, существенно не изменится. Не сокращаются и темпы жилищного строительства — количество разрешений, полученных девелоперами в июне 2024 года, даже выше, чем годом ранее», — рассказал специалист.

Застройщики видят в сохранившейся семейной ипотеке существенный ресурс. Картина рынка несколько поменяется после того, как будет реализовано решение Москвы отказаться от квартир-студий. Кроме того, важно увидеть статистику одобрений по семейной ипотеке и динамику выделяемых на нее из бюджета средств.

«Эти два фактора могут существенно остудить рынок, но, к сожалению, не повлияют на стоимость реализуемого жилья. Впрочем, если смотреть на жилищный вопрос шире, не ограничивая его пределами МКАД, то есть повод для оптимизма. За последние два года каждый второй квадратный метр жилья построен в рамках индивидуального жилищного строительства. Так что новоселья у нас продолжаются», — заключил Кулаков.