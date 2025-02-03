Эксперт: решение об обновлении территории «здания СЭВ» является стратегическим

Как рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов в интервью РИА Новости, в 2025 году представят концепцию нового проекта на месте здания мэрии Москвы на Новом Арбате. На данном участке ранее находился Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

Сейчас идет обсуждение и рассмотрение различных концепций возведения объектов.

«Есть здания своего времени, есть здания эпохи. Здания эпохи, условно говоря, становятся архитектурными памятниками, которые сохраняются, за которыми мы присматриваем, бережно к ним относимся, реставрируем. Возьмем здание напротив СЭВа — гостиницу „Украина“. Это здание эпохи, которое, как мы понимаем, будет стоять годы, десятилетия, столетия. А есть здания, которые сыграли свою важную роль, но функциональное назначение у них самое обычное. Если брать здание СЭВа, то это обычное офисное здание, которое с учетом современных технологий не является комфортным», — уточнил вице-мэр.

Известно, что решение о комплексном обновлении является стратегическим, сообщил независимый экономист Андрей Бархота.

«Решение о комплексном обновлении здания СЭВ является стратегическим. Реализация социокультурных функций будет весьма успешной в связи с большой посещаемостью данной локации, активностью жителей примыкающих районов Тверской и Хамовники. Масштабы обновления данного здания трудно переоценить, тогда как у Москвы если богатый опыт реализации подобных проектов», — отметил эксперт.

Он добавил, что в результате комфорт и функциональная насыщенность городской среды сможет вырасти, а в столице появиться новое место притяжения.

Гендиректор архитектурного бюро, градостроитель Юлия Зубарик рассказала подробнее об истории здания на Новом Арбате.

«В здании, которое в народе называется „книжка“, в разное время размещались совет экономической взаимопомощи, непродолжительное время парламент и в последний период, в основном, — структуры мэрии Москвы. Комплекс СЭВ состоял из трех зданий: административный, жилой (гостиница „Мир“) и конференц-зал», — поделилась эксперт.

По ее словам, самое высокое административное задние — 31 этаж, оно завершает ансамбль Нового Арбата, с окон открывается потрясающий вид на излучину Москвы реки и Кутузовский проспект. В народе его называют «книжкой» из-за схожести с развернутой книгой, но сегодня здание морально и технически устарело. Обследование показало, что оно непригодно для эксплуатации и признано ограниченно работоспособным. Кроме того, объект перестал восприниматься идеологически, уже не вписывается в современный облик Москвы и стрелки Кутузовского проспекта, Арбата и Пресненской набережной.

«Каким будет облик нового здания, предстоит решить городу», — резюмировала Зубарик.

Будущий облик сможет задать новые тренды в архитектуре и городской среде города и мира. В здании разместят социокультурные, досуговые и деловые объекты, в числе которых конференц-зал, фитнес-клуб и детский досуговый центр.