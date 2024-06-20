Эксперт Репченко: тренд на снижение цен на вторичном рынке жилья очевиден

На вторичном рынке жилья тренд на снижение цен уже очевиден. При этом продавцы, которые привыкли жить на высоком рынке, не хотят снижать цены, но высокие ипотечные ставки не оставят им выбора, сообщил РИАМО руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

В апреле вторичные квартиры в «старой» Москве подешевели впервые с декабря 2022 года — на 0,2%, а в мае цены просели еще на 0,1% (до 271 380 руб. за квадратный метр в среднем), отмечает он.

«Цены смотрят вниз на фоне заградительно дорогой ипотеки и высокой стоимости предложения, но продавцам, привыкшим жить на растущем рынке, трудно решиться на существенное снижение цен. Однако высокий уровень ипотечных ставок не оставляет выбора», — комментирует эксперт.

Плюс снижение цен в среднем по рынку тормозит медленный прирост объема предложения: понимая, что не смогут реализовать свои квартиры по желаемой цене, продавцы просто снимают их с продажи до лучших времен, объясняет Репченко.

«Но летом, скорее всего, продавцы, смирившись с новой реальностью, станут активнее выводить свои объекты на рынок», — предполагает эксперт.