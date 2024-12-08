Эксперт рассказала о многофункциональном развитии района Очаково-Матвеевское

В столичном районе Очаково-Матвеевское на месте двух промзон появятся жилые дома, социальные и производственные объекты, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, на территории промзоны «Северное Очаково» будут построены: жилой квартал; образовательная организация для 1950 ребят; детский сад на 300 малышей; многофункциональный комплекс с медицинским центром; научно-производственные и общественные объекты и другое.

«Сделаем парк с детскими и спортивными площадками, амфитеатром, зонами отдыха и прудом. На территории промзоны „Южное Очаково“ уже готов детский сад, ещё один и две школы — строятся. Здесь также возведут три жилых комплекса, три детских сада, два корпуса школы», — уточнил градоначальник.

Помимо этого, в распоряжении жителей района — развитая транспортная инфраструктура: несколько станций метро и МЦД-4, Северо-Западная хорда с проспектом Генерала Дорохова.

Евгения Муринец, архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» добавила, что территория района Очаково-Матвеевское в одном из самых озелененных западном округе Москвы отличается большой площадью участков, занимаемых до недавнего прошлого крупными производственными зонами преимущественно строительной и складской направленности.

«Сегодня, с учетом логистики, стоимости земли и актуальных градостроительных запросов ее использования, городом принято решение о ее комплексном многофункциональном развитии. Существующий в районе транспортный каркас уже доармировали реконструированной веткой наземной железной дороги в рамках организации МЦД-4 и связали с БКЛ. По этапности это правильный цивилизованный способ стимуляции развития территории и привлечения для этого внебюджетных источников», — прокомментировала эксперт.

Она отметила, что развитие «браунфилдов» в городской черте это в целом и с социально-экономической, и с архитектурно-градостроительной точек зрения правильное решение в формировании комфортной городской среды в том числе и в первую очередь для уже для существующей здоровой, окружающей эти участки городской ткани

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации территории в районе Академический.

«Город принял решение о комплексном развитии участка по адресу: Профсоюзная улица, владения 4–12. В ближайшее время право на его редевелопмент выставят на торги. На территории общей площадью свыше двух гектаров инвестор, которого определят на аукционе, сможет возвести современный жилой квартал, где появится 60 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 20 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 371 миллион рублей. Благодаря реализации проекта в Академическом районе будет создано более 800 рабочих мест», — заключил вице-мэр.