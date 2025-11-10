Эксперт рассказала, как обезопасить себя при покупке квартиры

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина объяснила, как покупателям недвижимости избежать риска остаться без денег и жилья после сделки, сообщает «ФедералПресс» .

Покупка квартиры может обернуться серьезными потерями, если сделку признают недействительной. Покупатель рискует лишиться и денег, и недвижимости. Капустина рассказала, как минимизировать эти риски.

Эксперт пояснила, что одной из главных причин расторжения договоров становится недееспособность или ограниченная дееспособность продавца. Поэтому покупателям важно тщательно проверять правоспособность продавца и оформлять все этапы сделки документально. Капустина рекомендовала получать справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, подтверждающие, что продавец не состоит на учете. Эти документы должны быть выданы непосредственно перед сделкой.

Дополнительной гарантией может стать независимая психиатрическая экспертиза, проведенная комиссией врачей. Присутствие нотариуса при сделке также повышает уровень защиты покупателя: он проверяет дееспособность сторон и разъясняет правовые последствия сделки. Эксперт посоветовала организовать видеофиксацию подписания договора и уведомить родственников пожилого продавца о предстоящей продаже.

Оформление предварительного договора купли-продажи с задатком через нотариуса и проведение расчетов только в безналичной форме с использованием банковских услуг обеспечивают дополнительную юридическую защиту, подытожила Капустина.

