Эксперт рассказал, сколько в Москве стоят дома исторических личностей

Жить по соседству с современными звездами, очевидно, очень дорого. Как оказалось, жилье в домах, где коротали дни известные личности прошлых лет, также обойдется «в копеечку», рассказал РИАМО эксперт рынка недвижимости в Москве, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.

Он отметил, что в Москве активно реконструируют и реставрируют исторические здания, в которых когда-то вершились дела государственной важности или жили известные личности. И такие объекты пользуются спросом у современного покупателя — на рынке новостроек столицы они отличаются редкой архитектурой и особыми планировками.

Дом Абрикосовых

Более 4,5 млрд рублей инвестиций компания MR Group вложила в уникальную усадьбу купцов Абрикосовых — самых известных кондитерских фабрикантов в России. С XIX века в нем располагалась 12-комнатная квартира семьи Абрикосовых, а остальные квартиры купцы сдавали в аренду. После революции здание национализировали и сделали из него коммуналки, а позже надстроили еще два этажа.

«Сейчас здание полностью реконструировали, восстановили фасады, воссоздали лестницы, сводчатые палаты в подвале, зеркальный тамбур, и при этом девелопер сделал его комфортным для жизни современного москвича. Стоимость квадратного метра в доме, который можно считать образцом русского модерна, составляет около 1,6 млн рублей», — рассказал Негинский.

Пассаж Попова

На Кузнецком Мосту напротив ЦУМа находится построенный в XIX веке пассаж знаменитого поставщика императорского двора, чаеторговца Константина Попова, заложившего первые в России чайные плантации. Чего только не было в этом историческом здании: и французские кафе, и выставочные залы, и государственная научно-техническая библиотека, и Госстрах СССР, и совет городского района.

«Сейчас его реконструируют и превращают в технологичный клубный дом с de luxe резиденциями и торговой галереей. Причем это единственный проект в стране в коллаборации с мировым французским домом Lalique. Покупатели получат возможность жить с отельным сервисом — 58 апартаментов класса de luxe, а также 2 эксклюзивных пентхауса с террасами с видами на Кремль, Большой театр и ЦУМ. Застройщик KR Properties не разглашает цены объектов в клубном доме Kuznetsky Most 12 by Lalique, но, по некоторым данным, цена квадратного метра превысила 1,3 млн рублей», — отметил эксперт.

Кадашевская слобода

Почти 1,5 млрд рублей вложили в комплекс особняков «Меценат» — это проект реновации Кадашевской слободы, крупнейшей из слобод Замоскворечья. Первое упоминание о нем появилось в 1504 году, но уже в советское время большинство зданий в слободе снесли, хотя несколько построек XVIII–XIX веков все же уцелели. В ходе реновации не только отстроили новый квартал, но и реконструировали городскую усадьбу XVIII — середины XIX веков. Это здание около века принадлежало купеческой семье Оленевых, а в середине XIX века было продано купцу Е.П. Петрову. В 1906 году очередной владелец усадьбы сделал из нее кондитерскую фабрику.

«Сейчас современный приватный квартал включает 9 особняков, среди которых 24 квартиры, 9 таунхаусов и 3 двухэтажных дома — это совершенно нехарактерный для центра столицы формат жилой застройки. Таунхаусы в Москве — большая редкость, тем более расположенные внутри общего периметра дворовой территории. Квадратный метр здесь стоит от 1,8 млн рублей, а стоимость объектов начинается с 314 млн рублей», — заключил специалист.