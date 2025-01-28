Эксперт рассказал, на сколько подорожают квартиры в Москве и Петербурге в 2025 г
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Страховой эксперт, руководитель по работе с физлицами страховой компании «AMsec24 — страховой брокер» Максим Колядов прогнозирует, что цены на недвижимость в больших городах могут увеличиться на 5-6% в ближайшие месяцы, а в столицах — не более чем на 6%, сообщает «ФедералПресс».
По словам эксперта, в целом ситуация на рынке недвижимости может быть изменчивой, а цены будут колебаться в зависимости от региона.
Так, по его прогнозам, в крупных городах они могут подрасти в пределах 5-6%, а там, где спрос ниже, цены тоже могут пойти вниз.
«Если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, то я считаю, что цены могут подняться, но несущественно — в пределах 1,5-2%», — отметил Колядов.
Если же ставки по ипотеке продолжат расти, то спрос может упасть, а вслед за ним и цены на жилье, добавил он.