Эксперт рассказал, готовы ли россияне использовать биометрию при покупке жилья

С начала июля 2026 года у граждан РФ появится возможность подтверждать личность при оформлении сделок с недвижимостью, используя биометрические данные, что обещает удобство, безопасность и скорость. Эксперт в сфере недвижимости Роман Крылов поделился с АБН24 мнением о готовности населения к передаче личной информации цифровым платформам.

Использование биометрии для идентификации в дистанционных сделках с недвижимостью станет доступно с 1 июля 2026 года. Фактически, биометрическая идентификация уже применяется в некоторых случаях.

«Сейчас, например, сделки через сервис „Госключ“ требуют подтверждения личности либо с помощью биометрического загранпаспорта, либо при личном визите в Сбербанк, поскольку „Госключ“ — это его разработка. Есть и другие платформы, например „Сигнал“, где биометрия пока не обязательна. Таким образом, нововведение скорее закрепляет уже существующую практику и делает ее доступной на законодательном уровне», — пояснил специалист.

Внедрение биометрической идентификации в сферу недвижимости можно рассматривать как положительный тренд. Во-первых, это обеспечивает дополнительную защиту от мошеннических действий и недобросовестных агентов. Во-вторых, эта технология удобна: отсутствует необходимость тратить время на посещение нотариуса или банковского отделения, так как процесс идентификации можно пройти удаленно.

По словам Крылова, безусловно, существуют скептики, считающие сбор биометрических данных инструментом тотального контроля. Однако, по сути, информация о нас давно собирается различными способами: при использовании банковских карт, смартфонов и прочих услугах. Поэтому говорить о появлении принципиально новой формы «слежки» не стоит.