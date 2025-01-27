Эксперт отметил значимость строительства культурно-досуговых центров в Москве

Новый культурно-досуговый центр открыли в Северном Бутове, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Ведущий архитектор проектного бюро Всеволод Золотов подчеркнул важную роль возведения таких объектов для формирования локальной идентичности столичных районов.

Здание досугового центра на улице Грина по просьбе жителей начали строить в декабре 2022 года. Объект стал первым многофункциональным культурным учреждением в районе.

В центре обустроили просторное фойе с гардеробом, гримерные и артистические комнаты, классы для занятий музыкой, хореографией и другими видами творчества, выставочные пространства, концертный зал и прочие помещения.

Территорию благоустроили, а вблизи с центром оборудовали детскую площадку. В шаговой доступности от объекта располагаются станции метро «Улица Старокачаловская» и «Бульвар Дмитрия Донского», а также остановка городского наземного транспорта.

На базе центра в текущем году будут организованы 46 кружков и секций разных направлений. Также в здании будут проводить концерты и спектакли.

«Строительство культурно-досуговых центров в Москве играет важную роль в формировании локальной идентичности районов, они становятся пространствами, где жители осмысляют и укрепляют свои связи с территорией. Это не просто места проведения мероприятий, а точки, создающие сценарии многофункционального использования городского пространства. Современные центры могут совмещать культурные, образовательные и деловые функции, что делает их важными для жилых кварталов», — отметил Всеволод Золотов.

По словам архитектора, также такие площадки способствуют социальной интеграции, сближая людей разного возраста, профессий и культур. В спальных районах Москвы они становятся точками притяжения.

«Для молодой аудитории особенно важна интеграция технологий. Новые культурно-досуговые центры, в том числе открытый в Северном Бутове, и строящиеся, могут стать пространствами будущего, предлагая медиалабы, цифровые мастерские, превращая районы в важные точки развития», — пояснил Золотов.

Он уточнил, что в сочетании локальной специфики, технологичности и многофункциональности — главная ценность для городского пространства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве объектов культуры в столице.

«Строительство различных объектов для размещения учреждений культуры является одним из направлений Адресной инвестиционной программы. Она позволяет возводить необходимые для городской инфраструктуры здания и сооружения. За 5 лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тыс. кв. м. Они переданы театрам, зоопарку и школам искусств», — сказал Ефимов.