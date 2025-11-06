Эксперт назвала три риска при покупке квартиры у пожилого продавца

Риелторы все чаще отказываются от сделок с квартирами, владельцами которых являются женщины старше 60 лет, из-за высокого риска оспаривания продажи в суде. Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова объяснила, как покупателям снизить вероятность потери денег и жилья при покупке квартиры у пожилого человека, сообщает «Вечерняя Москва» .

На рынке недвижимости участились случаи, когда после продажи квартиры пожилой владелец через суд требует вернуть жилье, ссылаясь на давление мошенников или недопонимание последствий сделки. По словам эксперта по недвижимости Натальи Перескоковой, суды в большинстве случаев удовлетворяют такие иски и покупатели рискуют потерять и квартиру, и деньги.

Перескокова отметила, что даже выполнение всех формальных требований — безналичный расчет, справки из диспансеров, участие врачей-психиатров — не гарантирует чистоту сделки. Если продавец докажет, что действовал под давлением, суд может признать сделку недействительной.

Эксперт выделила три «красных флага» при покупке квартиры: продавец не приобретает новое жилье, у него нет родственников, либо он одинокий пенсионер. В таких случаях рекомендуется связаться с настоящими родственниками продавца, пригласить их на сделку или получить нотариальное согласие и подтверждение родства. Риелтор должен проверить подлинность этих данных через открытые базы и семейные фотографии.

Перескокова подчеркнула, что только участие родственников может защитить пожилого человека от мошенников. Она добавила, что покупатели и риелторы несут ответственность за безопасность сделки и должны быть особенно внимательны к подобным ситуациям.

В ответ на рост мошенничества россияне стали включать в договоры купли-продажи формулировки о добровольности сделки и отсутствии обмана, чтобы снизить риски оспаривания.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.