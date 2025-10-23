Эксперт назвал ипотеку на строительство частного дома недооцененной в РФ

Ипотечное кредитование на строительство частных домов остается незаслуженно забытым инструментом, способным одновременно помочь гражданам обзавестись жильем и поддержать строительную сферу. Такое мнение в разговоре с РИАМО высказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Кулаков указал на два ключевых плюса ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Во-первых, с таким инструментом у россиян расширяется география, у них есть возможность выбрать, где именно будет находиться дом. Множество небольших населенных пунктов остались за рамками льготных ипотечных программ из-за отсутствия новостроек, хотя молодые семьи повсеместно нуждаются в собственном жилье.

Во-вторых, экономическая выгода очевидна: семья может построить просторный дом на 100-120 квадратных метров за существенно меньшую сумму, чем покупка квартиры, решив тем самым жилищную проблему надолго.

По данным статистики, частное домостроение показывает высокую результативность в решении демографических и социальных задач. Однако расширение ипотечных программ для индивидуальных застройщиков выявило серьезную проблему — в российских регионах действует множество недобросовестных строительных компаний.

«Но по мере развития ипотеки на ИЖС выявился и ее главный минус — в регионах много ненадежных подрядчиков. Это привело к введению эскроу-счетов при ипотеке на ИЖС, что, безусловно, несколько снизило количество одобренных заявок, но стабилизировало рынок. Что же касается территориальной структуры кредитов, то лидерство Московской области определяется количеством населения и развитой транспортной инфраструктурой. В целом, повторю, индивидуальное жилищное строительство во многом более эффективно с точки зрения решения социальных и демографических проблем, что подтверждается статистикой», — рассказал эксперт.

Если говорить о географии выдачи кредитов, то Подмосковье занимает первое место благодаря большой численности жителей и хорошо развитой транспортной сети. По словам Кулакова, в прошлом году ИЖС показало хорошие результаты. Площадь возведенных частных домов превысила 62 миллиона квадратных метров, что означает больше половины от общего объема жилья, построенного в России за этот год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.

