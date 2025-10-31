Эксперт: бионическая башня станет ярким дополнением застройки делового центра Москвы

В «Москва-Сити» согласовано архитектурно-градостроительное решение почти 300-метровой башни бионической формы, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов. По мнению председателя комитета по экономике Московского отделения Опоры России Алексея Каневского, главное преимущество нового небоскреба — в его ориентированности на людей.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о согласовании архитектурно-градостроительного решения нового небоскреба в «Москва-Сити». Почти 300-метровая башня бионической формы гармонично впишется в ландшафт делового района и станет важным элементом панорамы Пресненской набережной. Сооружение возведут в Шелепихинском тупике на земельном участке 17/1.

«Небоскреб станет ярким дополнением сложившейся в деловом центре застройки благодаря плавной бионической форме, лишенной углов и резких линий, состоящей из множества стеклянных граней. Поверхность юго-восточной стороны башни будет образована из модульных витражных конструкций размером около 2,15 м на 4,2 м, формирующих волнистый изгиб, а северо-западный фасад планируется сделать плоским», — отметил Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что за счет обтекаемой оболочки небоскреб будет устойчив к ветровым нагрузкам.

Стилобат в виде криволинейного объема повторит контур участка, а его отделку выполнят вертикальными ламелями из перфорированного металла, постепенно меняющими угол наклона. Два входа в здание оформят в виде порталов, причем главный из них будет ориентирован с учетом пешеходного потока и связи с соседним деловым центром iCITY. Небоскреб будет расположен рядом с метро «Шелепиха» и «Москва-Сити», одноименными станциями МЦК и МЦД с удобными переходами до них.

«Главное преимущество этого проекта, на мой взгляд, — это его ориентированность на людей. Деловой центр становится новой точкой притяжения для всех горожан. Парк на крыше, доступный каждому, арт-объекты, кафе с террасами — это создает живую атмосферу. В этой локации продумали не только рабочие процессы, но и качество времяпрепровождения, что в условиях плотной городской застройки бесценно. Возможность в течение рабочего дня оказаться в парке с настоящими деревьями, это огромный плюс для ментального и физического здоровья горожан. Данный проект является демонстрацией того, что забота о людях — это не просто тренд, а удачная инвестиция в качественную городскую среду», — пояснил председатель комитета по экономике Московского отделения Опоры России Алексей Каневский.