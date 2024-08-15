Эксперт назвал районы с дорогой и бюджетной торговой недвижимостью в Москве

«В число районов-лидеров по стоимости торговой недвижимости в Москве входят Пресненский, Мещанский, Покровское-Стрешнево, Арбат и Замоскворечье. Помещения подобного формата в данных локациях сегодня предлагаются к продаже по ценам от 500 до 760 тысяч рублей», – сказал Абрамычев.

Он добавил, что средневзвешенная цена квадратного метра торговой недвижимости в Замоскворечье составляет 506,6 тыс. руб., на Арбате – 533,4 тыс., в Покровском-Стрешневе – 673,1 тыс., в Мещанском районе – 711,1 тыс., в Пресненском – 755,8 тыс. руб.

«В границах старой Москвы районами с самыми бюджетными торговыми объектами являются Зябликово, Бирюлево Западное, Восточное Дегунино, Новокосино, Северное Бутово, в которых средняя стоимость «квадрата» торговой недвижимости не превышает 200 тысяч рублей. Для покупки 1 кв. м в Зябликово потребуется 147,4 тыс. руб., в Бирюлеве Западном – 161,3 тыс., Восточном Дегунине – 169,5 тыс., в Новокосине – 182,1 тыс., в Северном Бутове 197,8 тыс.», – рассказал эксперт.

Абрамычев уточнил, что с учетом Новой Москвы самые доступные по ценам торговые помещения расположены в Троицке, Щербинке и городе Московский. Здесь приобрести «квадрат» торговой недвижимости можно за 100,2 тыс., 109,8 тыс. и 120,6 тыс. руб. соответственно.

«Данные цифры справедливы, если мы говорим о средних ценах. Стоимость конкретного объекта может заметно варьироваться в зависимости от его местоположения, состояния, площади, этажности и ряда других параметров», – отметил он.

Брокер по недвижимости разъяснил, что в отдельных местах центральных районов Москвы стоимость коммерческих помещений доходит до 5 млн руб. за «квадрат». Например, сегодня на продажу предлагают объект в топовой локации за 35 млн, площадь которого не превышает 7 кв. м.

«На таком объекте можно разместить разве что небольшую кофейню. А в районе Перово, расположенном в Восточном административном округе города Москвы, есть предложения объектов, стоимость которых составляет 1,2 млн руб. за кв. м. Это заметно выше, чем средние цены в центральных районах столицы», – заключил специалист.