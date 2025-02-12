Экономист Цыганов предложил ввести лизинг жилья для семей

В некоторых странах мира практикуется лизинг недвижимости, что позволяет населению решить проблему с жильем. Заведующий кафедрой ипотечного и жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов считает, что систему лизинга нужно внедрить и в нашей стране, пишет URA.RU .

«Лизинг недвижимости с господдержкой мог бы помочь решить проблему доступного жилья. Семья какое-то время арендует квартиру, а потом выкупает ее, причем в стоимость засчитываются выплаченные арендные платежи. Эти механизмы есть в мире. И они должны быть в России», — Цыганов.

По мнению экономиста, для многодетных семей оптимальным вариантом проживания является частный дом с прилегающим земельным участком. Цыганов считает, что в рамках муниципальных и региональных программ можно попробовать внедрить систему социальной аренды, которая обеспечит надежную защиту многодетным семьям.

Особое внимание следует уделить планированию районов с индивидуальной застройкой и таунхаусами даже в условиях мегаполисов. Подобный подход позволит семьям не только комфортно проживать, но и эффективно использовать прилегающую территорию.