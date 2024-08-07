Ефимов: ЖК и детсад построят на части промзоны «Октябрьское Поле» до конца года

Возведение нескольких объектов недвижимости завершается в рамках реализации первого в Москве проекта комплексного развития территорий (КРТ) на части бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Сегодня реализация проекта находится на финальной стадии, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект реорганизации части бывшей промзоны „Октябрьское Поле“ стал флагманом программы комплексного развития территорий. Договор о редевелопменте участка заключили с инвестором в 2020 году, здесь возводят более 173 тыс. кв. м. недвижимости», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что проект реализует компания «РГ-Девелопмент». До конца текущего года застройщик планирует завершить строительство 3-ей очереди жилого комплекса, детсада на 100 мест и 8-этажного бизнес-центра «Технопарк „Октябрьское поле“.

В настоящее время ведутся работы по устройству фасадов бизнес-центра, а также внутренних и наружных инженерных сетей. Кроме того, начался монтаж лифтов, продолжается благоустройство территории, а устройство кровли находится на финальной стадии.

В здании БЦ разместят подземный паркинг на 40 машино-мест, на 1 этаже — общественные пространства, на остальных — офисы, рассчитанные более чем на 500 рабочих мест.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что проект редевелопмента бывшей промзоны «Октябрьское Поле» подготовлен с учетом потребностей жителей района. Сейчас здесь уже построили 5 ЖК, детсад для 100 воспитанников и школу на 800 мест.

Строящийся квартал расположен в окружении природного заповедника Серебряный Бор, Большого Строгинского затона, Гребного канала, Всехсвятской рощи и Щукинского парка.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство жилой и коммерческой недвижимости площадью более 85 тыс. кв. м. в рамках 3-ей очереди проекта ведутся с 2022 года. С этого момент комитет провел 24 выездные проверки качества.

На сегодняшний день в мегаполисе реализуются 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тыс. га. В рамках программы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные кварталы.