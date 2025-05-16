Ефимов: ЖК для реновации построят на Большой Марфинской улице по проекту КРТ

В северо-восточной части Москвы планируется реорганизация еще одного участка в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте столичного правительства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На Большой Марфинской улице в рамках редевелопмента территории в 1,03 га планируется строительство современного жилого комплекса для реализации программы реновации общей площадью свыше 34 тыс. кв. м. Кроме того, предусмотрено благоустройство и озеленение участка будущей застройки. Это уже 22-й проект на северо-востоке столицы, проработанный городом и опубликованный на сайте правительства Москвы. Всего в административном округе по программе комплексного развития территорий планируется реорганизовать участки общей площадью более 274 га», — отметил Ефимов.

Он добавил, что в округе создадут 42,4 тыс. рабочих мест.

Участок расположен вблизи парка «Останкино», Останкинской дубравы и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН. Район отличается развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, магазины, а также станция метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, суммарная площадь квартир в новых домах на территории, отведенной под комплексное развитие, превысит 21 тыс. кв. м. Это позволит переселить около 700 жителей столицы.

«Здесь также сформируют удобную локальную улично-дорожную сеть, а во дворах обустроят спортивные и детские площадки. Таким образом, благодаря проекту комплексного развития территории москвичи получат не только современное жилье, но и качественную городскую среду», — сказал Овчинский.

Для удобства жителей в подъездах установят лифты, оборудуют помещения для консьержей и зоны хранения колясок и велосипедов. Первые этажи займут магазины, кафе, сервисные службы, а в подземной части зданий разместят паркинги. На прилегающей территории предусмотрены системы наружного освещения и видеонаблюдения.

В рамках программы КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых территорий и устаревших промышленных зон строят современное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в столице 302 проекта комплексного развития территорий суммарной площадью 4,2 тыс. га находятся на разных этапах реализации. Эту работу ведут в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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