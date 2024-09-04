сегодня в 14:16

Ефимов: ЖК, детсад и технопарк появятся в промзоне Коптево в Москве

В Войковском районе столицы утвержден проект планировки территории, там проведут реорганизацию промзоны № 13 «Коптево», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно проектным решениям, реорганизация включает в себя и формирование комфортной городской среды.

«Площадь проектируемой территории составляет около 8 га. Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тыс. кв. м со встроенным детским садом на 150 мест, а также современный технопарк площадью более 23 тыс. кв. м», — уточнил вице-мэр.

Проект планировки территории предусматривает участок для размещения административно-делового комплекса и реконструкцию улично-дорожной сети.

«Здесь появится новая улица с велодорожками, которая свяжет между собой Старопетровский и Новопетровский проезды, что улучшит транспортную инфраструктуру района», — сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству города (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Первый заместитель директора — главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков добавил, что на участке будет выполнено благоустройство и озеленение территорий.

«Планируется благоустройство и озеленение внутриквартальных территорий общей площадью 0,14 гектара, а также создание озелененных территорий общего пользования площадью 0,32 гектара», — заключил Артем Дедков.