Ефимов: жители старых домов в Текстильщиках начали осмотр квартир в по реновации

Квартиры по программе реновации были предложены жильцам ветхих пятиэтажек в районе Текстильщики, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена по адресу: ул. Артюхиной, д. 26А. Туда переедут почти 280 горожан.

«Около 280 горожан приступили к осмотру комфортных квартир по реновации в ЮВАО. ЖК построили на месте ранее расселенного и демонтированного здания, которое было расположено по тому же адресу. Новостройка на улице Артюхиной стала четвертым жилым комплексом, возведенным в Текстильщиках по программе реновации. Всего в районе планируется переселить в новые квартиры более 8,6 тыс. горожан из 47 старых домов», – уточнил вице-мэр.

Квартиры передаются жильцам с улучшенной отделкой. По площади они больше, чем старое жилье, так как кухни, санузлы и коридоры в современных ЖК просторнее.

«Письма с предложениями равнозначного жилья город направил почти 280 жителям домов 23, 25 и 27 на улице Артюхиной 19 июня. Осматривать квартиры москвичи начали 23 июня. Горожане, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут выбрать для этого удобные дату и время через суперсервис «Переезд по программе реновации». После того как проект договора будет готов, возможно забронировать время его подписания. Таким образом, оформление документов и переезд будет проще совместить с повседневными делами или работой и переселение пройдет комфортнее», – добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Рядом с новым домом находятся остановки семи автобусных маршрутов, менее чем за 15 минут от ЖК можно дойти до станций метро «Печатники» и «Волжская».

«Общая площадь квартир в новостройке превышает 11,7 тыс. кв. м. ЖК построен с учетом безбарьерной среды. Пешеходные проходы во дворе спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Для того чтобы переселение жителей в новые квартиры было максимально комфортным, город бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль. Сервис “Помощь в переезде” можно заказать самостоятельно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению», – прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этим летом переселение по программе реновации начали около 10 тысяч москвичей.