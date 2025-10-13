Ефимов: жители 96 домов в ЮЗАО оформили документы на квартиры по реновации

Жители 96 ветхих домов, расположенных в Юго-Западном АО, оформили документы на получение квартир по программе реновации, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, свыше 80% старых домов уже демонтированы, со временем на их месте появятся новостройки и вся нужная инфраструктура.

«Переселение по реновации на юго-западе Москвы стартовало летом 2018 года. За данный период оформление документов на равнозначные квартиры в новостройках округа завершили жители 96 ветхих домов, это свыше 17,6 тыс. горожан. На месте снесенных домов город возводит новые ЖК для других участников реновации или использует землю для строительства объектов инфраструктуры», — уточнил вице-мэр.

Такой подход дает сбалансированное развитие кварталов, где дома сочетаются с магазинами и предприятиями сферы услуг в шаговой доступности. На первых этажах новостроек предусмотрено размещение торговых точек, кафе, аптек, салонов красоты, образовательных и медцентров, а также других сервисов.

ЖК по реновации реализуются с учетом принципов безбарьерной среды. Для жителей предусмотрены современные детские и спортплощадки, а также места для прогулок и отдыха.

«Более половины домов, 100% жителей которых получили комфортные квартиры по реновации, располагались в трех районах Юго-Западного административного округа. Так, в районе Зюзино договоры на новое жилье заключили все москвичи — жители 18 старых домов, в Академическом районе переселились жители 17 зданий, а в Конькове — 16. Оформить необходимые документы участникам программы помогли сотрудники департамента городского имущества. Они работали в центрах информирования по переселению, расположенных на первых этажах новостроек», — уточнила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок.