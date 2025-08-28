Ефимов: жители 85 ветхих домов в САО оформили документы на квартиры по реновации

На севере Москвы жители 85 ветхих домов с начала реализации программы реновации заключили договоры на комфортное жилье в новостройках, поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На месте демонтированных домов строят новые жилые комплексы, территорию вокруг благоустраивают. Ефимов отметил, что за восемь лет реализации программы реновации оформление документов на равнозначные квартиры в новостройках на севере Москвы завершили жители 85 старых домов — это почти 19,1 тысячи человек. Когда участники программы заключают с городом договоры и переселяются в современные жилые комплексы, расселенные здания демонтируют.

«На освобожденных участках возводят новые дома для программы реновации и создают сопутствующую инфраструктуру. Всего в Северном административном округе планируется переселить в новостройки 109 тыс. москвичей из 515 ветхих домов. На данный момент город уже передал для участников реновации 55 современных ЖК», — поделился вице-мэр.

На первых этажах новых домов будут расположены магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и другие предприятия сферы услуг, которые нужны жильцам. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о ходе программы реновации в столице. Она подчеркнула, что наибольшее число домов, в которых за восемь лет реализации программы все жители оформили документы на равнозначные квартиры, расположено в Бескудниковском районе — 24 старых здания.

«Более 6,6 тысячи горожан, которые ранее в них проживали, теперь стали правообладателями современных комфортных квартир. В Дмитровском районе заключили договоры на жилье в новостройках все москвичи из 16 старых домов — почти 2,8 тыс. горожан, в Головинском — около 3,4 тыс. человек из 12 старых домов. Город предоставил участникам программы квартиры в новостройках, возведенных с учетом критериев безбарьерной среды», — прокомментировала Соловьева.

Быстро и комфортно заключить договоры на новое жилье участникам программы помогли сотрудники департамента городского имущества в центрах информирования по переселению.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении москвичей в новостройку по программе реновации в районе Люблино.