Ефимов: жители 81 дома оформили документы на квартиры по реновации в СВАО

Жители 81 дома завершили оформление документов на квартиры по программе реновации на северо-востоке столицы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данный момент они уже переехали или же находятся в процессе переезда в новые ЖК.

«С начала реализации программы реновации на северо-востоке столицы завершили оформление документов на квартиры в новостройках 14,5 тыс. москвичей — жителей 81 старого дома. Только с начала этого года все жители 11 домов заключили договоры на новые квартиры. Большинство горожан уже переехали в комфортное жилье. После расселения старые здания демонтируют, а на освободившихся земельных участках построят современные жилые кварталы для реализации программы реновации. Всего на северо-востоке Москвы планируется переселить в новостройки свыше 86,5 тыс. жителей 499 старых домов», — поделился вице-мэр.

Москва передала в СВАО для переселения горожан 53 новых ЖК. Жильцы получили квартиры в тех же районах, где они проживали ранее.

«В Бабушкинском районе договоры с городом заключили 100% жителей 22 домов — почти 3,6 тыс. человек, в Лосиноостровском — почти 2,2 тыс. жителей 14 зданий. В Южном Медведкове ключи от квартир получили все участники программы реновации из 10 старых домов — это почти 2 тыс. человек. Полученные москвичами квартиры соответствуют стандартам программы реновации», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В рамках реновации придомовую территорию озеленяют и благоустраивают, рядом с домами оборудуют зоны отдыха, детские и спортивные площадки. На первых этажах появляются магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов и другие предприятия сферы услуг, а также городские организации.

