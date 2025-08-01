Ефимов: жилые и социальные объекты построят в Некрасовке и Косино-Ухтомском

В столице был утвержден проект планировки территории общей площадью 432,9 га в Восточном и Юго-Восточном административных округах Москвы. В результате в районах Некрасовка и Косино-Ухтомский построят социальные, жилые и производственные объекты. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые здания появятся в основном на участках, которые свободны от объектов капитального строительства, и на месте производственно-складских строений.

«Проект планировки территории предполагает строительство жилых, социальных и производственных объектов на участке площадью 432,9 гектара. При этом 32,52 гектара – около 10% от общей территории – реорганизуют по программе комплексного развития территорий. В общей сложности в Некрасовке и Косино-Ухтомском планируется построить 1,2 млн кв. м недвижимости, в том числе образовательные объекты на 10,5 тыс. мест и детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену», – рассказал Ефимов.

Участок по программе КРТ будет реорганизован в соответствии с общей концепцией развития территории.

«В ходе редевелопмента площадки по проекту комплексного развития территорий в Некрасовке построят жилье, социальные объекты общей площадью более 68 тыс. кв. м, а также здание производственного назначения площадью 5,72 тыс. “квадратов”. Это позволит создать в совокупности около 3,6 тыс. рабочих мест. Кроме того, здесь благоустроят и озеленят около 6 гектаров территории и проложат почти 3,5 км новых дорог. Изюминкой будущего квартала станет новый пешеходный бульвар площадью более 1,7 га и длиной около 900 м. Протянется он вдоль Московского скоростного диаметра от Сочинской улицы до улицы Маресьева», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Проект планировки территории разработали, учитывая современную концепцию 15-минутного города, когда в пешей доступности есть необходимые для удобной и комфортной жизни коммерческие, социальные и транспортные объекты.

«При планировании территории особое внимание уделялось базовым и прогнозируемым потребностям населения, в частности – развитию социальной

инфраструктуры. Проектом, помимо школ и детских садов, предусмотрены пространства для физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых центров. Планируется благоустройство и озеленение участков природной территории площадью 35,61 га, а также внутриквартальных территорий общей площадью 2,88 га», – подчеркнула глава Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Проектные решения для указанной территории были разработаны Главным архитектурно-планировочным управлением Москомархитектуры (ГБУ «ГлавАПУ»). «Дворовые территории на участках жилой застройки будут сформированы в соответствии с концепцией создания комфортных общественных пространств. Здесь будут оборудованы спортивные и игровые площадки, а также зоны для отдыха», – сообщил первый заместитель директора – главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков.

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