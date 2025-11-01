Ефимов: жилой квартал построят на участке бывшей промзоны по проекту КРТ

В столичном районе Бутырский пройдет реорганизация участка бывшей промзоны «Огородный проезд», сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения был размещен на сайте правительства Москвы. Площадка находится на пересечении ул. Складочной и Джазовой. Недалеко от нее находятся станция «Дмитровская» и одноименный остановочный пункт МЦД-2.

«В городе продолжается системная работа по редевелопменту бывших промзон и созданию на их месте комфортных городских пространств. Ведется она в том числе и в рамках программы комплексного развития территорий. Один из таких проектов предстоит реализовать на северо-востоке столицы в бывшей промзоне „Огородный проезд“. На участке площадью 8,3 га планируется построить почти 175 тыс. кв. м жилья и востребованных объектов социальной инфраструктуры. Реализация проекта позволит создать в районе Бутырский более 1,6 тыс. рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Также министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился подробностями развития участка.

«Комплексное развитие территории предусматривает строительство более 130 тыс. кв. м жилья, в том числе для реализации реновации. В нежилой части многоквартирных домов построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около четырех тысяч квадратных метров. Кроме того, застройщик возведет на территории детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, который безвозмездно передаст городу. Дополнит инфраструктуру формируемого квартала новое здание общественно-делового назначения наземной площадью более 35 тыс. кв. м», — добавил он.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.