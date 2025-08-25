Ефимов: жилье по реновации и другие объекты построят в рамках 12 новых проектов КРТ

12 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) было утверждено столицей в июле, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Благодаря этому в Москве появится жилье для реализации программы реновации и общественно-деловые объекты. Их суммарная площадь составила свыше 65 га.

«В июле правительство Москвы утвердило 12 проектов комплексного развития территорий. В рамках их реализации инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют депрессивные участки общей площадью более 65 гектаров. На них возведут свыше миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. Более половины — 604,2 тысячи квадратных метров — придется на жилье для реализации программы реновации. Проектами также предусмотрено строительство общественно-деловой и производственной инфраструктуры. В результате в столице появится более четырех тысяч рабочих мест», — прокомментировал вице-мэр.

Известно, что проекты будут реализованы в Восточном, Западном, Северо-Восточном, Центральном, Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах. Реорганизации подлежат площадки, расположенные в районах Соколиная Гора, Солнцево, Свиблово, Басманный, Москворечье-Сабурово, Даниловский и других.

«Из 12 принятых городом проектов решений о комплексном развитии территорий восемь будут содействовать реализации программы реновации. Больше всего жилья — 209,8 тыс. кв. м — построят в районе Зябликово в рамках проекта КРТ на Шипиловской улице. Помимо этого, планируется редевелопмент территории на Профсоюзной улице в Академическом районе. Там благодаря строительству многофункционального общественно-делового комплекса с торговой галереей и гостиницей на 135 номеров появится свыше 800 рабочих мест», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ.