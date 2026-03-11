Ефимов: жилье и общественно-деловой центр построят в Бабушкинском районе в рамках проекта КРТ

В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы планируется реорганизовать два участка общей площадью 8,28 га, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения о комплексном развитии территории (КРТ) опубликован на портале mos.ru.

«В Бабушкинском районе в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать два участка площадью 3,03 и 5,25 га. Там построят около 170 тыс. кв. м недвижимости, из которых более 150 тысяч „квадратов“ — дома для реализации программы реновации. Еще свыше 19 тыс. кв. м придется на общественно-деловой центр и объекты востребованной инфраструктуры. В результате реализации проекта в районе будет созданооколо 600 дополнительных рабочих мест», — уточнил Ефимов.

Участки расположены в Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа по адресу: ул. Енисейская, вл. 34–46, в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой. Рядом есть школы и детсады, колледж, медицинские учреждения, магазины и кафе. Для прогулок доступна зеленая зона вдоль реки Яузы. В шаговой доступности находится станция «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии метро.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, жилые комплексы для реализации программы реновации возведут по обе стороны Енисейской улицы. Суммарная площадь квартир в новостройках составит около 90 тыс. кв. м, а заселиться в них смогут почти 2,8 тыс. горожан. Кроме того, рядом с жилыми корпусами на участке площадью 1,48 гектара построят новую коммунальную базу для ГБУ «Жилищник Бабушкинского района». В общественно-деловомцентре, который возведут в рамках проекта, выделят пять помещений для судебных участков мировых судей. Все объекты безвозмездно передадут городу. Здесь появится и многоуровневый паркинг на 220 машино-мест.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тыс. га. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.