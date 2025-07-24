Ефимов: жилье для реновации построят в районе Косино-Ухтомский в рамках КРТ

В восточной части Москвы запланирована реорганизация территорий общей площадью 34,8 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект соответствующего решения опубликован на официальном сайте столичного правительства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На востоке столицы в районе Косино-Ухтомский построят жилье для реализации программы реновации. Общая площадь домов составит 383,3 тыс. кв. м. Первые этажи в новостройках сделают нежилыми — там смогут открыть магазины, кафе и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что рядом с жильем появятся образовательные и спортивные учреждения, а благодаря проекту в районе будет создано 4,6 тыс. новых рабочих мест

Участки под застройку находятся вдоль Косинского шоссе по адресам: ул. Большая Косинская, вл. 18, и ул. Оренбургская, вл. 32, недалеко от станции метро «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии. В непосредственной близости расположены школа, два детских сада, детская поликлиника, торговые точки и аптеки. Также рядом находятся живописный парк и Святое озеро.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилая площадь в новых домах составит почти 228 тыс. кв. м. В шаговой доступности от жилых корпусов построят образовательный комплекс, включающий детский сад на 350 мест и школу для тысячи учеников.

«Кроме того, построят физкультурно-оздоровительный комплекс и организуют паркинг», — сказал Овчинский.

Программа КРТ направлена на создание многофункциональных городских кварталов: на месте устаревших промзон и неэффективно используемых территорий появляются современные дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве на разных этапах реализации находятся 336 проектов КРТ, охватывающих более 4,2 тыс. га. Эта работа ведется по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин дал указание удвоить темпы реализации программы.

Москва входит в число регионов-лидеров по объемам строительства. Активные темпы жилищного строительства соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».