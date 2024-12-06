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Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в 2025 году

Здание пожарного отряда на 6 машино-мест, которое строят в деревне Картмазово столичного района Коммунарка, находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здание пожарного отряда на 6 машино-мест возводят в рамках программы „Безопасный город“, которая входит в столичную Адресную инвестиционную программу. Общая площадь объекта составит 4,2 тыс. кв. м. Полностью выполнено устройство монолитных конструкций основного здания, учебно-тренировочной башни, кладка наружных стен, а также завершены фасадные работы. Готовность объекта — более 90%», — отметил Ефимов.

Он добавил, что окончить строительство объекта запланировали в I квартале 2025 года.

Сейчас специалисты проводят внутреннюю чистовую отделку и монтируют внутренние инженерные системы. Также начались пуско-наладочные работы. Уже построены склад материалов и здание газовой котельной.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, объект будет оснащен учебными пожарными гидрантами, спортивной площадкой, учебно-тренировочной башней со скалодромом.

«Здание пожарного отряда будет рассчитано на размещение 144 человек личного состава. Здесь появятся помещения для специальной техники, ее обслуживания и мойки, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал, конференц-зал, кабинет фельдшера с процедурной», — сказал Жидкин.

Благоустройство прилегающей территории было выполнено заранее до окончания теплого сезона. Специалисты установили малые архитектурные формы, оборудовали газоны и высадили зеленые насаждения.

Мосгосстройнадзор контролирует на всех этапах возведение здания пожарного отряда.

С начала работ на площадке было проведено 10 выездных проверок, в ходе которых оценивалось качество применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на данный момент московский гарнизон составляют 18 тыс. специалистов высокой квалификации — водители, диспетчеры службы 112, водолазы, спасатели, пожарные и многие другие.