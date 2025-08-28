Ефимов: завершились работы по реконструкции здания школы № 2075

В селе Красная Пахра Троицкого административного округа завершилась реконструкция здания школы № 2075 со строительством пристройки. Проект был реализован в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что при строительстве нового корпуса на первом этапе применили современные конструктивные и технологические решения. Фасады выполнили в бело-красно-бежевых цветах из керамогранита.

«Все объекты образования в столице возводят и реконструируют с учетом новых образовательных стандартов, современных подходов к проектированию, строительству и эксплуатации. Старое трехэтажное здание школы № 2075, рассчитанное на 400 учеников, было построено в 1964 году. Его общая площадь превышала 3,3 тыс. кв. м. Реконструкцию выполнили в два этапа: возвели новый корпус на 300 мест, а также обновили основное здание и увеличили его мощность до 475 мест. В результате вместимость школы увеличилась до 775 учеников. Общая площадь школы после завершения работ превышает 14,8 тыс. кв. м», — прокомментировал вице-мэр.

Помимо учебных кабинетов в здании предусмотрели медиатеку, зал для проведения мероприятий, помещения для занятий творчеством и хореографией, современный спортивный зал, мастерские для уроков труда и домоводства, медицинский блок. Фасады выполнили в бело-красно-бежевых цветах из керамогранита отечественного производства, с использованием вентилируемых систем.

Прилегающую территорию благоустроили.

«В рамках реконструкции старого здания специалисты выполнили монолитные и кровельные работы, установили перекрытия и перегородки, смонтировали оконные конструкции, входные группы и необходимые инженерные системы. Помимо этого, была произведена внутренняя и внешняя отделка. Сейчас школа в Красной Пахре полностью соответствует современным стандартам качества образования. Здесь также создана доступная среда», — уточнил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Мосгосстройнадзор контролировал реконструкцию здания на всех этапах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии школы на 825 мест на территории бывшего Тушинского аэродрома.