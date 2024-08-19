Ефимов: завершаются монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии

На станции Троицкой линии метро «Вавиловская» близятся к завершению монолитные работы. Специалисты ведут отделку помещений и обратную засыпку котлована, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Монолитные работы на станции «Вавиловская», строящейся в составе Троицкой линии столичного метрополитена, выполнены на 80%. Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом – уже достигнут объем около 10 тыс. куб. м», – рассказал Ефимов.

Также начато устройство внутренних помещений. Рабочие возводят перегородки, стены и проводят черновые архитектурно-отделочные работы.

«В ближайшее время начнется отделка пассажирской зоны станции – главным акцентом в оформлении платформенного участка станут мощные колонны, облицованные яркими желтыми панелями», – сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, вместе с этим в примыкающих к станции тоннелях близятся к завершению монтаж верхнего строения пути и обустройство жесткого основания.

АО «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых станций и веток московского метрополитена. Начиная с 2011 года с участием компании построили, реконструировали и ввели в эксплуатацию 12 электродепо, 160 км путей и 75 станций. В зоне ответственности «Мосинжпроекта» на Троицкой линии метрополитена находится 9 станций, которые активно строятся - «Корниловская», «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов», «Новаторская», «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

Перспективная Троицкая линия метрополитена длиной около 43 км будет соединять МЦК с Троицком, проходя через Новомосковский, Троицкий, Юго-Западный и Южный округа Москвы. После полного запуска ветки ей будут пользоваться более 300 тыс. пассажиров ежедневно. Рядом со станциями живет около 1,5 млн человек, а учатся и работают – еще несколько сотен тысяч.