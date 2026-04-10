Ефимов: завершаются кровельные работы в школе в Огородном проезде

В столичном районе Бутырский возводится школа на 325 мест, там завершаются кровельные работы, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Объект строится в рамках комплексного развития жилой застройки на территории бывшей промзоны. Школа появится по адресу: Огородный проезд, з/у 4/3.

«Школа на 325 мест общей площадью почти 8,7 тыс. кв. м возводится на территории бывшей промзоны „Огородный проезд“. На строительном объекте уже готов монолит, внешние и внутренние стены, завершается отделка фасада и устройство кровли. Продолжается работа по прокладке инженерных коммуникаций. В здании разместятся учебные и специализированные кабинеты, спортивный зал, а также многофункциональное многосветное пространство для мероприятий. После окончания строительства инвестор передаст объект в систему образования города», — уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Как рассказали в столичном Департаменте градостроительной политики, внутреннее пространство школы будет создано с учетом современных образовательных стандартов.

Кроме того, возле школы проведут комплексное озеленение.

Здание строится с ноября 2024 года. «Контроль Москвы» сопровождает реализацию проекта от подготовительного этапа до приемки. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели третью выездную проверку, в ходе которой оценили качество выполненного объема работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации, а также утвержденному архитектурно-градостроительному решению.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 60 детских садов и школ планируется открыть в мегаполисе в этом году.