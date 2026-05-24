Ефимов: за три года в ВАО возвели 6 объектов образования за счет бюджета

С 2023 года в ВАО появилось 6 объектов образования в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что школы и детсады рассчитаны более чем на 2,1 тыс. учеников и воспитанников.

«Москва активно возводит современные школы и детские сады за счет городского бюджета как в новых микрорайонах, так и на территориях со сложившейся застройкой. Эти проекты направлены на повышение качества образования и создание комфортных условий для учебы и развития детей разных возрастов. В Восточном административном округе с 2023 года в рамках столичной Адресной инвестиционной программы возвели три детских сада на 725 мест и три школы, в сумме рассчитанные для 1400 учащихся. Новые здания расположены в районах Преображенское, Соколиная Гора, Богородское, Косино-Ухтомский и Измайлово», – передает слова вице-мэра пресс-служба Градостроительного комплекса.

Суммарная площадь объектов составляет 39,5 тыс. кв. м. В 2023 году возвели два детских сада, в 2024-м – еще один. Три здания для размещения школ появились в 2025 году.

«Две школы общей площадью 19,3 тыс. кв. м возвели в районе Богородское. В Тюменском проезде появился учебный корпус на 600 мест, а на 2-й Гражданской улице – здание, рассчитанное для 400 учеников. Внутри объектов разместили универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные залы с раздевалками и душевыми, создали просторные рекреации. Оборудовали также ИТ-полигоны, лабораторно-исследовательские комплексы, многофункциональные пространства для лекций и других мероприятий, медиатеки с доступом к цифровым образовательным материалам», – добавил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Новый детсад на 300 мест площадью 4,5 тыс. кв. м возвели в районе Измайлово. В трехэтажном здании разместили 12 помещений для групп, физкультурный и музыкальный залы.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».