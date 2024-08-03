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Ефимов: за полгода москвичи выкупили у города более 60 участков для ИЖС со скидкой

За 6 месяцев текущего года москвичи выкупили у города свыше 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за 40% от кадастровой стоимости. Выкупать землю со скидкой собственники начала с апреля 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 6 месяцев москвичи выкупили 62 участка общей площадью 6,2 га. Земли предназначены для индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства. Благодаря скидке в размере 60% от кадастровой стоимости участков горожане сэкономили более 192 млн рублей», — пояснил Ефимов.

Он подчеркнул, что воспользоваться столичной льготой могут только собственники, чьи объекты расположены на участках для ИЖС.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самыми популярными у горожан стали территории в Троицком административном округе (30 участков), на юго-западе столицы (11) и в Новомосковском АО (10).

На сегодня площадь самого крупного выкупленного участка составляет около 41 сотки. Он находится в Западном АО. При этом самый маленький расположен в Новомосковском АО, его площадь — всего 0,3 сотки.

Заключить договор купли-продажи участков бесплатно в режиме онлайн на портале mos.ru. Узнать кадастровую стоимость и заранее произвести расчет выкупа москвичи могут на сайте Росреестра.