Ефимов: за четыре месяца в Москве построили 67 нежилых объектов

С начала года на территории столицы возвели и ввели в эксплуатацию 67 объектов нежилой недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарная площадь данных объектов составляет порядка 470 тыс. кв. м.

«Из 67 построенных с начала года объектов нежилой недвижимости 26 возвели за счет средств городского бюджета. Их совокупная площадь составляет 182,4 тыс. кв. м. Среди них — пять промышленно-производственных объектов площадью около 60 тыс. кв. м, три административно-деловых здания площадью 7,4 тыс. кв. м, шесть социальных объектов, включая учебный корпус, три спортивных комплекса, два объекта медицины, а также другие объекты жилищно-коммунальной, транспортной и сопутствующей инфраструктуры», — поделился вице-мэр.

Среди введенных в эксплуатацию объектов — летно-испытательный комплекс федерального центра БАС.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно создает условия для развития отечественных беспилотных технологий. Летно-испытательный комплекс, расположенный на территории индустриального парка «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва», позволяет проводить испытания круглый год и включает в себя несколько специальных объектов. Административно-технический модуль с командно-диспетчерским пунктом предназначен для управления циклом испытаний техники. Также на территории комплекса расположен отапливаемый эллинг для хранения воздушных судов, который позволит разместить до трех вертолетов класса Ми-8. Объем инвестиций в проект составил 5,4 млрд рублей, а площадь строений комплекса достигла 17,6 тыс. кв. м.

Благодаря строительству новых зданий в мегаполисе появляются объекты различного назначения, позволяющие делать городскую среду более комфортной и привлекательной для жителей. В этом процессе активно участвуют инвесторы, которые регулярно возводят торговые, офисные и производственные объекты.

«За счет внебюджетных источников финансирования построен и сдан в эксплуатацию 41 объект общей площадью свыше 288 тыс. кв. м. Инвесторы возвели в том числе пять административно-деловых (объектов — ред.) площадью 35,5 тыс. кв. м, шесть торгово-бытовых объектов площадью 23,5 тыс. кв. м и другие здания. Кроме того, девелоперы построили 12 объектов социального назначения общей площадью 48,8 тыс. кв. м», — добавил министр правительства Москвы, глава городского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина качеству возведения объектов капитального строительства в городе уделяется особое внимание. Строительный цикл зданий и сооружений проходит под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора на всех этапах.

Кроме того, за счет частных инвестиций в городе появились склад, зоогостиница, офисное здание, многофункциональный комплекс и другие объекты.