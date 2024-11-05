Ефимов: за 9 месяцев жители 246 домов оформили документы на жилье по реновации

В период с января по сентябрь текущего года жильцами 246 домов были заключены договоры на новые квартиры в рамках программы реновации. Большинство жителей уже переселилось, остальные занимаются переездом, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 9 месяцев этого года по программе реновации в Москве полностью завершили оформление документов на новые квартиры жители 246 старых домов. Свыше 39,3 тыс. горожан, которые ранее проживали в старых зданиях, получили новые квартиры в 203 жилых комплексах», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что показатели текущего года на 73% больше показателей аналогичного периода прошлого года — тогда к сентябрю оформили договоры с жителями 142 домов.

Участники программы реновации получают от столицы равнозначные предложения квартир в новых домах с улучшенной отделкой. Новые ЖК отличаются благоустроенной придомовой территорией, а рядом с ними создают всю нужную жителям инфраструктуру.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, самое большое количество жителей столицы, которые полностью оформили документы на новое жилье в рамках программы реновации, живут в Восточном, западном и Юго-Восточном административных округах.

«Так, на юго-востоке столицы новое жилье получили более 11,8 тыс. человек, на западе — еще свыше 5,2 тыс. В ВАО правообладателями квартир в новостройках стали более 5 тыс. горожан», — сказал Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с целью реализации программы реновации в проекте городского бюджета на 3 года заложили 1,2 трлн рублей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.