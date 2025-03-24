Ефимов: за 7 лет в ВАО по реновации переехали около 11,5 тыс семей

В ВАО около 11,5 тыс. семей получили новые квартиры с улучшенной отделкой в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Семь лет назад первые семьи Восточного административного округа начали переселение в новые квартиры по программе реновации. Сегодня количество переехавших достигло около 11,5 тыс. В районе Северное Измайлово новоселье отпраздновали более 2,7 тыс. семей, в Измайлове — еще 2,3 тыс., а в Перове — 1,4 тыс. семей», — сказал Ефимов.

Для удобства участников программы город предоставляет бесплатные услуги грузчиков и грузового транспорта. Заказать эту помощь можно через портал mos.ru, выбрав суперсервис «Переезд по программе реновации» и раздел «Помощь в переезде», либо обратившись в центры информирования по переселению.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, из 11,5 тыс. переехавших семей на востоке Москвы 8,5 тыс. воспользовались городской помощью при переезде.

«Например, в районе Северное Измайлово — более 2 тыс. семей вызвали грузчиков и автомобиль для перевозки вещей, в Измайлове — 1,7 тыс. семей, а в Перове сервисом „Помощь в переезде“ воспользовались свыше 1 тыс. семей», — рассказал Овчинский.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году для заселения по реновации передали 82 дома, переселение начали более 49 тыс. человек.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее градоначальник поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва является одним из лидеров среди регионов по объемам жилищного строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».