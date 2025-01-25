Ефимов: за 5 лет в ВАО построили и реконструировали 37 соцобъектов

В ВАО активно строят объекты спорта, культуры, поликлиники, детсады и школы. В течение последних 5 лет в округе были построены и реконструированы 37 соцобъектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве созданию качественной социальной инфраструктуры уделяют повышенное внимание. В пешей доступности от жилых домов возводят поликлиники, детсады и школы.

«В обеспечении горожан социально значимыми объектами рядом с домом активно участвуют как столица, так и инвесторы. Всего с 2020 года на востоке города возвели и реконструировали 37 социальных объектов: образования, спорта, здравоохранения и культуры. При этом инвесторы вложились в обновление и строительство 23 зданий», — отметил Ефимов.

Он добавил, что ВАО продолжается развитие социнфраструктуры — там возводят еще 12 разных объектов.

Важным условием во время строительства новых жилых комплексов для девелоперов становится создание комфортной, безопасной и привлекательной городской среды.

Как подчеркнул министр Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в столице особое внимание уделяют строительству образовательных объектов.

«За 5 лет на востоке столицы появилось 16 таких организаций. При этом за счет инвесторов построены 1 школа и 10 детских садов. Так, в 2021 году возвели образовательный комплекс площадью 5,5 тыс. кв. м на 175 дошкольных и 400 школьных мест в районе Гольяново», — рассказал Овчинский.

Он уточнил, что На данный момент еще 4 детсада совокупной вместимостью в 700 мест строят на средства инвесторов — это два детских сада в Метрогородке и по одному в Гольянове и Измайлове.

Возведению спортивных объектов также уделяется повышенное внимание. Начиная с 2020 года 6 спортивных сооружений и зданий возникло в ВАО. В 2023 году инвестором в Новогирееве был построен крупный ФОК площадью более 12 тыс. кв. м.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, после ввода в эксплуатацию возведенных на бюджетные средства города и инвесторами объектов столица принимает их в собственность и предает московским соцорганизациям.

«Так, спорткомплекс с бассейном площадью свыше 5,6 тыс. кв. м на 16-й Парковой улице получило Московское среднеспециальное училище олимпийского резерва № 1», — пояснил Гаман.

В ВАО за это время были реконструированы 5 советских кинотеатров — «Первомайский», «Киргизия», «Янтарь», «София» и «Саяны». Они стали новыми точками притяжения для жителей и многофункциональными районными центрами сети «Место встречи». Мосгосстройнадзор контролировал ход работ и проверял материалы на протяжении строительного цикла всех 37 зданий.

На площадках суммарно проведено свыше 300 контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии объектов требованиям утвержденной проектной документации, а затем выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

В проверках для осуществления инструментального контроля качества возводимых конструкций участвовали сотрудники центра экспертиз.