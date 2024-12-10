Ефимов: за 5 лет организации образования Москвы получили в управление 86 зданий

На протяжении 5 лет в оперативное управление 12 административным округам Москвы передали свыше 500 тыс. кв. м недвижимости, которую построили для образовательных организаций за бюджетные средства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 5 лет город передал столичным учреждениям образования около 620 тыс. кв. м недвижимости, построенной в рамках Адресной инвестиционной программы. Организации получили 86 различных зданий. Почти треть от их числа находится в Троицком и Новомосковском административных округах — 31 объект общей площадью около 238 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

В СЗАО и Зеленограде образовательные учреждения получили в оперативное управление по 2 объекта. На востоке и юго-западе — по 3 здания, в ЗАО, СВАО и ЮАО — по 7, а на севере Москвы — 15 объектов.

Новый учебный корпус на 300 мест передали школе № 1055 в центре Москвы. Здание площадью более 5,6 тыс. кв. м рассчитано на учащихся 8-11 классов. Оно представляет собой единый блок с разными аудиториями, в том числе с медиатекой, читальным залом и лабораторно-исследовательскими комплексами.

«С начала 2024 года учреждения образования получили в оперативное управление 21 новое здание, построенное по Адресной инвестиционной программе. Их общая площадь составляет почти 165,8 тысячи квадратных метров», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что новые корпуса передали учреждениям в 5 административных округах Москвы — в Южном, Западном, Северном, Новомосковском и Троицком.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в течение последних 5 лет московская образовательная система получила около 140 новых зданий.