Ефимов: за 5 лет на западе Москвы возвели 30 школ и детских садов

На территории ЗАО за пять лет было возведено 30 школ, детсадов и новых учебных корпусов, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что развитие социнфраструктуры является одним из главных направлений развития столицы.

«На западе Москвы с 2020 года возвели 30 объектов образования. При этом за счет частных инвестиций появилось 23 образовательных учреждения — 17 детских садов и шесть школ. Только в текущем году завершили строительство 5 зданий. Два из них — детсады в районе Очаково-Матвеевское переданы в столичную систему образования по договорам, заключенным с городом», — пояснил вице-мэр.

Данные учреждения дали городу почти 7 тыс школьных и дошкольных мест.

Строительство школ и детсадов ведется как в рамках новых ЖК, возводимых застройщиками вместе с инфраструктурой, так и на территориях с уже существующей застройкой.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в этом году в Очакове-Матвеевском инвесторами было возведено 2 детсада, которые располагаются на территории новых ЖК.

«Это дало возможность жителям новостроек получить доступ к образовательной инфраструктуре. Так, в составе ЖК „Большая Очаковская 2“ появилось здание детского сада площадью 3,5 тысячи квадратных метров, рассчитанное на восемь групповых ячеек. А на территории ЖК „Мичуринский парк“ построен детский сад на 250 мест», — объяснил он.

Помимо этого, в текущем году на западе города была открыта новая школа «Сколка», рассчитанная на 825 мест. Она оснащена современными лабораториями и атриумом. Школа оборудована высокотехнологичными лабораторно-исследовательскими комплексами, не уступающими по оснащению ведущим университетам страны.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о возведении социальных объектов на западе столицы.