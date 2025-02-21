Ефимов: за 5 лет москвичи купили на торгах у города более 44 га земли для ИЖС

По итогам аукционов с 2020 года Москва заключила с физлицами договоры на куплю-продажу свыше 340 участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется высоким спросом. С 2020 года по результатам торгов физические лица приобрели около 44,5 га земли, что превышает 92% от общего числа реализованных объектов для ИЖС. Более чем на 340 участках предусмотрено строительство примерно 185,8 тыс. кв. м недвижимости — частных домов и сооружений, необходимых для ведения хозяйственной деятельности», — отметил Ефимов.

Перечень городских участков, которые доступны для строительства частных домов, можно найти на портале правительства Москвы. Если на один объект подается две или более заявок, он выставляется на торги через столичный инвестпортал. Начальная цена лота соответствует кадастровой стоимости участка. Весь процесс, начиная с подачи заявки и заканчивая заключением договора, осуществляется в цифровом формате.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, за 5 лет физлица получили возможность купить объекты в восьми административных округах столицы.

«Большая их часть находится в ТиНАО и на востоке столицы, при этом от города были предложения и в Западном, Северном, Северо-Западном, Юго-Западном округах, а также в Зеленограде. Средняя площадь одного реализованного участка составила 13 соток. Самый большой объект площадью 0,3 га расположен в Новомосковском административном округе», — рассказал Гаман.

Информация о земельных участках, выставленных на торги, размещается на инвестпортале Москвы. Участвовать в аукционах могут исключительно физлица. Все этапы реализации городского имущества переведены в электронный формат, что позволяет жителям подавать заявки, участвовать в торгах и заключать договоры онлайн. Организатором торгов является департамент города Москвы по конкурентной политике.

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